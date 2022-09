LIVE Sinner-Eubanks 4-1, US Open 2022 in DIRETTA: due break di vantaggio per Jannik (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 break Sinner: forza il dritto dopo la seconda Eubanks, la palla va appena oltre l’incrocio delle righe e Jannik si prende ancora più vantaggio 15-40 DUE PALLE break Sinner: prima esterna e rovescio vincente facile vicino alla rete di Eubanks. 0-40 TRE PALLE break Sinner: ancora lungo il dritto di Eubanks. 0-30 Rovescio lungo di Eubanks. 0-15 Risposta molto profonda di Sinner sulla seconda di Eubanks, l’americano non fa in tempo a organizzarsi. Dritto in rete. 3-1 Sinner, arriva l’ace dopo il doppio fallo, è il secondo e con questo chiude il game confermando ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1: forza il dritto dopo la seconda, la palla va appena oltre l’incrocio delle righe esi prende ancora più15-40 DUE PALLE: prima esterna e rovescio vincente facile vicino alla rete di. 0-40 TRE PALLE: ancora lungo il dritto di. 0-30 Rovescio lungo di. 0-15 Risposta molto profonda disulla seconda di, l’americano non fa in tempo a organizzarsi. Dritto in rete. 3-1, arriva l’ace dopo il doppio fallo, è il secondo e con questo chiude il game confermando ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Eubanks 0-0 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Eubanks #secondo #turno #2022… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner sfida il qualificato Christopher Eubanks al secondo turno. Ritorno in campo per l'alto… - zazoomblog : LIVE Sinner-Eubanks US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro non può sottovalutare il qualificato americano - #Sinner-Eu… - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Roger Waters aeroporto di Venezia 2019 !. ( Pinkfloyd,capitalcom,skrin… - FlashscoreIT : #USOpen Dopo i brividi di #Sinner, #Musetti e #Fognini (tutti vittoriosi 3-2) in campo tra poco #Berrettini LIVE… -