Impennava con la moto quando ha travolto Elvira Zibra, così è morta la donna sul lungomare di Napoli – Il video (Di giovedì 1 settembre 2022) Stava attraversando via Caracciolo, sul lungomare napoletano, quando una moto l’ha investita e uccisa. Erano le 3.25 della notte tra domenica e lunedì 29 agosto e ancora «nulla è cambiato». A parlare è un collega di Elvira Zibra, la 34enne travolta da quella moto che a tutta velocità Impennava in una strada trafficata, che si è rivolto a Emilio Borrelli. Il consigliere regionale della Campania ha pubblicato su Instagram il video di quanto accaduto ripreso da una delle telecamere piazzate agli ormeggi di Mergellina. «Ci sono ancora ragazzi che corrono all’impazzata senza casco, senza rispettare nessun limite e passando con il rosso», fa notare l’uomo che dice di aver segnalato la cosa alle autorità, ma «nessuno vuole interessarsi di questa cosa». Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Stava attraversando via Caracciolo, sulnapoletano,unal’ha investita e uccisa. Erano le 3.25 della notte tra domenica e lunedì 29 agosto e ancora «nulla è cambiato». A parlare è un collega di, la 34enne travolta da quellache a tutta velocitàin una strada trafficata, che si è rivolto a Emilio Borrelli. Il consigliere regionale della Campania ha pubblicato su Instagram ildi quanto accaduto ripreso da una delle telecamere piazzate agli ormeggi di Mergellina. «Ci sono ancora ragazzi che corrono all’impazzata senza casco, senza rispettare nessun limite e passando con il rosso», fa notare l’uomo che dice di aver segnalato la cosa alle autorità, ma «nessuno vuole interessarsi di questa cosa». Il ...

