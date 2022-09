Il programma degli eventi a Friuli Doc 2022 (Di giovedì 1 settembre 2022) Un’immersione tra esperienze diverse, tra itinerari ed appuntamenti che spaziano dalle degustazionidelle eccellenze del territorio, al “fare” nei laboratori, alla conoscenza, all’incontro con lo sport, agli spettacoli musicali.La 28esima edizione di Friuli DOC si presenta con un programma a misura di ogni visitatore:l’appassionato di showcooking, il cultore della tradizione, lo sperimentatore. Anche per i bambinile occasioni di divertirsi a Friuli DOC saranno molteplici. A loro sono dedicate alcune attività specialie coinvolgenti. GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2022EVENTOore 17.30 – Piazza LibertàInaugurazione di Friuli DOC 2022ore 18.30 – Loggia del Lionello, Piazza LibertàDEGUSTAZIONE GUIDATA“Conoscere e riconoscere l’l’olio EVO”A cura di ColdirettiIngresso liberoMax 50 persone su ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 settembre 2022) Un’immersione tra esperienze diverse, tra itinerari ed appuntamenti che spaziano dalle degustazionidelle eccellenze del territorio, al “fare” nei laboratori, alla conoscenza, all’incontro con lo sport, agli spettacoli musicali.La 28esima edizione diDOC si presenta con una misura di ogni visitatore:l’appassionato di showcooking, il cultore della tradizione, lo sperimentatore. Anche per i bambinile occasioni di divertirsi aDOC saranno molteplici. A loro sono dedicate alcune attività specialie coinvolgenti. GIOVEDÌ 8 SETTEMBREEVENTOore 17.30 – Piazza LibertàInaugurazione diDOCore 18.30 – Loggia del Lionello, Piazza LibertàDEGUSTAZIONE GUIDATA“Conoscere e riconoscere l’l’olio EVO”A cura di ColdirettiIngresso liberoMax 50 persone su ...

pinapic : Ad @Avvenire_Nei ho detto che è il tempo della chiarezza, delle scelte, del futuro. I sovranisti dicano se sono ami… - PagellaPolitica : L’economista @CottarelliCPI ha ragione quando dice che «la parola “evasione fiscale” non compare neanche una volta… - pdnetwork : Secondo @you_trend il PD è il partito che meglio rappresenta i giovani italiani. #Salariominimo, più #diritti, lott… - Miky3881 : RT @vecchiotrombone: La maggioranza degli italiani (circa il 65% nelle ultime rilevazioni) vuole Draghi e il suo programma per l’Italia. L’… - antimo_martino : RT @romano_tano: Nel 2021 sono morte 1221 persone sul posto di lavoro, uomini e donne vittime della poca sicurezza. Per questo, tra i punti… -