House of the Dragon: Sapochnik non tornerà nella seconda stagione (Di giovedì 1 settembre 2022) Come riportato da The Wrap, il co-showrunner di House of the Dragon, spin-off dell'acclamata serie Games of Thrones, Miguel Sapochnik non proseguirà con seconda stagione dello show. L'unico showrunner della serie sarà Ryan Condal. Il secondo showrunner della serie non tornerà per la già annunciata seconda stagione. Come riporta the Wrap sarà ancora produttore esecutivo per i prossimi episodi, e ha già firmato il first-look deal con il network per la realizzazione di nuovi progetti.

