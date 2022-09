Glicemia, Pressione e Colesterolo: i test gratuiti in farmacia dall’1 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Glicemia, Pressione e Colesterolo sono parametri fondamentali per avere un quadro generale ma significativo della propria salute. Ecco perché per tutto settembre, sarà possibile eseguire controlli gratuiti in 158 Lloydsfarmacia su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Torna infatti l’iniziativa già lanciata lo scorso aprile, grazie alla quale sono stati eseguiti oltre 15.000 i test gratuiti che hanno aiutato molte persone a fare il punto su alcuni parametri importanti del proprio benessere. Leggi anche › Colesterolo alto, ecco come combatterlo a tavola: i cibi sì e quelli da evitare ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 settembre 2022)sono parametri fondamentali per avere un quadro generale ma significativo della propria salute. Ecco perché per tutto, sarà possibile eseguire controlliin 158 Lloydssu tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Torna infatti l’iniziativa già lanciata lo scorso aprile, grazie alla quale sono stati eseguiti oltre 15.000 iche hanno aiutato molte persone a fare il punto su alcuni parametri importanti del proprio benessere. Leggi anche ›alto, ecco come combatterlo a tavola: i cibi sì e quelli da evitare ...

QdiCuori2012 : RT @Marlin_doc: @silvia92745700 @Brigante1959 Sì, parecchi amici e anche due casi in famiglia, in questi ultimi mesi hanno riscontrato glic… - Marlin_doc : @silvia92745700 @Brigante1959 Sì, parecchi amici e anche due casi in famiglia, in questi ultimi mesi hanno riscontr… - ariannaparmegi1 : @Saravxl_ Prendi delle vitamine che magari ti aiutano oppure qualche succo di frutta quello aiuta tantissimo contro… - giornalemetro : Prevenzione, a settembre test gratuito per Glicemia, Pressione e Colesterolo nelle 66 LloydsFarmacia della provinci… - Nutizieri : Prevenzione, test diagnostici gratuiti nelle farmacie Lloyds di Bologna -