Federico Fashion Style | l’hair-stylist ricoverato in ospedale | dopo l’operazione arriva il messaggio

Leggi su kronic

(Di giovedì 1 settembre 2022)Lauri ha pubblicato una fotografia direttamente dall’, all’interno del quale èa seguito dell’intervento chirurgico che ha subito appena una manciata di ore fa Il parrucchiere dei vip è finito sotto i ferri. La notizia, una volta giunta, ha in un primo momento allarmato i fans in quantoha caricato su Instagram una foto in cui si è immortalato in primo piano disteso su un lettino d’e con una flebo posta sulla sua mano.(Websource)L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” ha pertanto rivelato il motivo per cui si è sottoposto ad un’operazione chirurgica ai tanti followers che lo seguono con affetto sui social network. Stando alle sue parole, quella di subire ...