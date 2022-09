F1 su TV8, programma GP Olanda 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Mondiale di F1 sta attraversando una delle sue fasi più calde, ovviamente in senso figurato. Siamo infatti nel bel mezzo del trittico composto da Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza. Dopo aver corso nelle Ardenne settimana scorsa, il Circus si è spostato di 300 km a settentrione, raggiungendo le coste del Mare del Nord. Nel senso più letterale del termine, perché il Gran Premio d’Olanda è programmato on the seashore, come dicono i britannici. L’autodromo di Zandvoort è infatti famoso per essere stato edificato su delle spiagge, fatto che rende il contesto davvero peculiare. Non a caso la superficie del tracciato è stata completamente rifatta negli ultimi anni, proprio per consentire all’evento di risorgere dalle proprie ceneri. L’asfalto steso nel 2019 è stato studiato appositamente per il singolare ambiente, allo scopo di gestire ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Mondiale di F1 sta attraversando una delle sue fasi più calde, ovviamente in senso figurato. Siamo infatti nel bel mezzo del trittico composto da Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza. Dopo aver corso nelle Ardenne settimana scorsa, il Circus si è spostato di 300 km a settentrione, raggiungendo le coste del Mare del Nord. Nel senso più letterale del termine, perché il Gran Premio d’to on the seashore, come dicono i britannici. L’autodromo di Zandvoort è infatti famoso per essere stato edificato su delle spiagge, fatto che rende il contesto davvero peculiare. Non a caso la superficie del tracciato è stata completamente rifatta negli ultimi anni, proprio per consentire all’evento di risorgere dalle proprie ceneri. L’asfalto steso nel 2019 è stato studiato appositamente per il singolare ambiente, allo scopo di gestire ...

