Energia | Malpezzi | ’emendamenti Pd al Dl aiuti | Senato li accolga’

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) – “è molto importante e positivo che il governo abbia annunciato un nuovo Dl su bollette e sostegni alle famiglie e alle imprese. Come Pd oggi abbiamo presentato importanti emendamenti al Dlbis per affrontare l’aumento dei costi dell’”. Lo dice la presidente deiri del Pd Simona.“Con due emendamenti a prima firma Misiani-Manca prevediamo il raddoppio dei crediti d’imposta, a favore delle imprese che hanno sostenuto maggiori costi per acquisto di gas e elettricità, previsti per il terzo trimestre 2022, e l’estensione di questi crediti anche al quarto trimestre 2022 -prosegue-. Poi proponiamo l’estensione della platea dei beneficiari del bonus sociale elettrico, tramite l’innalzamento della soglia ISEE fino a 20000 euro e misure per ridurre ...

Così la senatrice del Pd Simona questa mattina a Omnibus su La7. Nell'Italia sotto esame per l'emergenza energetica, prevalgono due ricette politiche differenti: quella di Matteo Salvini, che ha domandato di rimettere in moto il Parlamento per intervenire sul tetto ...