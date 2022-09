Energia: Cdm, ok a un impianto geotermico e uno eolico in Toscana (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha dato il via libera alla realizzazione dell'impianto geotermico di tipo binario, con relative opere connesse, ubicato nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI), proposto da Sorgenia Le Cascinelle S.r.l.". Si legge nella nota del Cdm. Inoltre, è stato dato il via libera al "progetto di un nuovo impianto eolico denominato 'Monte Giogo di Villore', di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato nei comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI), comprese le opere ed infrastrutture accessorie localizzate nei comuni di San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI), proposto da AGSM Verona S.p.a". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha dato il via libera alla realizzazione dell'di tipo binario, con relative opere connesse, ubicato nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI), proposto da Sorgenia Le Cascinelle S.r.l.". Si legge nella nota del Cdm. Inoltre, è stato dato il via libera al "progetto di un nuovodenominato 'Monte Giogo di Villore', di potenza complessiva pari a 29,6 MW, localizzato nei comuni di Vicchio (FI) e Dicomano (FI), comprese le opere ed infrastrutture accessorie localizzate nei comuni di San Godenzo (FI), Rufina (FI) e Dicomano (FI), proposto da AGSM Verona S.p.a".

