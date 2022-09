Elezioni: Viminale pubblica sul sito tutti i candidati (5.422) e i sorteggi delle liste (Di giovedì 1 settembre 2022) Le liste e i candidati (addirittura 5.422) ammessi ai collegi uninominali per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono pubblicati nello speciale #Elezionipolitiche2022, online sulla homepage del sito del Viminale (interno.gov.it), e nella sezione Elezioni trasparenti del sito del Dipartimento Affari interni e territoriali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 settembre 2022) Lee i(addirittura 5.422) ammessi ai collegi uninominali per ledella Camera dei deputati e del Senato della Resonoti nello speciale #politiche2022, online sulla homepage deldel(interno.gov.it), e nella sezionetrasparenti deldel Dipartimento Affari interni e territoriali L'articolo proviene da Firenze Post.

Viminale : Da oggi inizia la collaborazione di @Viminale con @TwitterGov per aiutare i cittadini ???? a trovare informazioni acc… - Viminale : #ElezioniPolitiche2022, online le #Faq della direzione centrale per i Servizi Elettorali. Risposte e chiarimenti al… - cristinamacca : RT @franzrusso: #Twitter, in collaborazione con il @Viminale, attiva da oggi una pagina evento in vista delle prossime #ElezioniPolitiche20… - TweetDiPopolo : @riccardosanna14 Pagati per influenzare le elezioni #ElezioniPolitiche2022 Quindi l'avviso del @Viminale come disclaimer - FertGiuseppe : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 È stato pubblicato sul sito del Viminale l'elenco di tutti i candidati e di tutte le liste che partecipera… -