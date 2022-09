Chiara Ferragni dorme in discoteca, il video di Fedez scatena l’ironia dei social (Di giovedì 1 settembre 2022) Per molte persone l’estate è l’occasione anche per recuperare un po’ di sonno arretrato. Tra i tanti che approfittano dei giorni di vacanza per farsi delle sane pennichelle pare ci sia pure Chiara Ferragni, protagonista di un video che riassume i momenti più “rilassanti” delle ultime settimane. Il marito Fedez condivide sui social una clip in cui l’influencer prende sonno ovunque si trovi: sul divano, sul lettino, in macchina e persino in discoteca. Quando si accorge di essere ripresa, la Ferragni fa bonariamente il dito medio al consorte, e sotto il post commenta: “Come sempre una mamma riposata”. Viene da pensare, dunque, che i piccoli Leone e Vittoria la tengano molto impegnata anche in vacanza. Il video ha fatto il pieno di like e commenti, e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Per molte persone l’estate è l’occasione anche per recuperare un po’ di sonno arretrato. Tra i tanti che approfittano dei giorni di vacanza per farsi delle sane pennichelle pare ci sia pure, protagonista di unche riassume i momenti più “rilassanti” delle ultime settimane. Il maritocondivide suiuna clip in cui l’influencer prende sonno ovunque si trovi: sul divano, sul lettino, in macchina e persino in. Quando si accorge di essere ripresa, lafa bonariamente il dito medio al consorte, e sotto il post commenta: “Come sempre una mamma riposata”. Viene da pensare, dunque, che i piccoli Leone e Vittoria la tengano molto impegnata anche in vacanza. Ilha fatto il pieno di like e commenti, e in ...

