Caos per chi deve partire a settembre: 2 scioperi in arrivo. Date e motivazioni della mobilitazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Partenze di settembre a rischio scioperi. Ecco le Date a rischio per chi viaggia nei primi giorni del mese. Con l’inizio di settembre arrivano anche delle brutte notizie per il settore trasporti. Si parla di scioperi che, dopo la pausa iniziata il 27 luglio, tornano a farsi sentire. Il CUB e altri sindacati hanno infatti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 settembre 2022) Partenze dia rischio. Ecco lea rischio per chi viaggia nei primi giorni del mese. Con l’inizio diarrivano anche delle brutte notizie per il settore trasporti. Si parla diche, dopo la pausa iniziata il 27 luglio, tornano a farsi sentire. Il CUB e altri sindacati hanno infatti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaVeritaWeb : L’Istituto di Sanità dice che qui ci sono più vittime Covid perché il Paese è anziano. Per Magrini «sbagliamo a con… - LaVeritaWeb : Scontri fra milizie e 11 morti, la lotta per il controllo della nazione danneggia Roma: la produzione di petrolio è… - gualtierieurope : Pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di tre operatori interessati ai servizi di noleggio di #monopattini e… - S_soldato_Maria : RT @Marco_17_17_17: Il diavolo divide e scompiglia e con ciò crea caos, va contro la creazione in odio a Dio, a Gesù e all'uomo che ne è im… - memethegoat : Scusate, è tutta sballata, caos totale per quanto riguarda le liste -