Calciomercato Torino | ecco l’ultimo acquisto!

Il Torino conclude il suo Calciomercato estivo con l'acquisto di Yann Karamoh. Non è arrivato Praet come sperava Juric, arriva però un centrocampista importante che garantisce fisicità e qualità al tempo stesso in un reparto nevralgico del campo. Karamoh arriva dal Parma a titolo definitivo con un contratto annuale con opzione per le due successive

