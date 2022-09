Austin Theory: “Avrei preferito non riavere indietro il mio nome” (Di giovedì 1 settembre 2022) Come ben sappiamo, l’ascesa di Triple H al potere creativo in WWE ha portato con sé diverse novità e tra queste vi sono i ring name dei wrestler. Molti atleti che infatti avevano “perso” il loro nome lo hanno ora riacquistato, come ad esempio Riddle, che nell’ultima puntata di Raw è tornato a essere Matt Riddle. Tra questi c’è anche Theory, che aveva subito la “cesura” del suo nome sotto l’egida di Vince McMahon, ma ora potrà tornare a farsi chiamare Austin Theory. Opinioni contrastanti Sebbene Triple H fosse soddisfatto nel dare indietro il nome completo all’atleta, lo stesso Theory si è dichiarato non completamente entusiasta della cosa. Infatti, durante un’intervista a SHAK Wrestling and CBS Sports, il giovane Mr.Money In The Bank ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 1 settembre 2022) Come ben sappiamo, l’ascesa di Triple H al potere creativo in WWE ha portato con sé diverse novità e tra queste vi sono i ring name dei wrestler. Molti atleti che infatti avevano “perso” il lorolo hanno ora riacquistato, come ad esempio Riddle, che nell’ultima puntata di Raw è tornato a essere Matt Riddle. Tra questi c’è anche, che aveva subito la “cesura” del suosotto l’egida di Vince McMahon, ma ora potrà tornare a farsi chiamare. Opinioni contrastanti Sebbene Triple H fosse soddisfatto nel dareilcompleto all’atleta, lo stessosi è dichiarato non completamente entusiasta della cosa. Infatti, durante un’intervista a SHAK Wrestling and CBS Sports, il giovane Mr.Money In The Bank ha ...

Zona_Wrestling : Austin Theory: 'Avrei preferito non riavere indietro il mio nome' - SpazioWrestling : WWE: Austin Theory non è preoccupato dopo l'addio di Vince McMahon #AustinTheory #VinceMcMahon - Zona_Wrestling : WWE: Austin Theory e Matt Riddle tornano ai loro nomi di battesimo grazie a Triple H - IsolaWrestling : AUSTIN THEORY RITIENE DI ESSERE IN UN’OTTIMA POSIZIONE DOPO L’ACQUISIZIONE DELLA WWE DA PARTE DI TRIPLE H - IsolaWrestling : AUSTIN THEORY SOSTIENE CHE JOHNNY GARGANO È GELOSO DI LUI -