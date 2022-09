Atalanta in vetta alla classifica: tripletta di Koopmeiners, Torino ko (Di giovedì 1 settembre 2022) Una notte magica, che in parecchi si ricorderanno nonostante le sole quattro giornate trascorse da inizio campionato. L'Atalanta vince 3-1 contro il Torino grazie alla tripletta di Teun Koopmeiners (due gol su rigore) e vola in testa alla classifica insieme alla Roma, a quota 10 punti. Terza vittoria su quattro gare, la prima dopo l'ultima in campionato davanti al proprio pubblico datata 28 febbraio contro la Sampdoria: i nerazzurri sono tornati a conquistare i tre punti, i granata soccombono dopo l'ottima prova in casa della Cremonese. Tante emozioni prima del fischio d'inizio, con tutto il pubblico di fede atalantina che ha salutato Josip Ilicic: ieri lo sloveno ha risolto il proprio contratto dopo cinque stagioni in nerazzurro. I due moduli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Una notte magica, che in parecchi si ricorderanno nonostante le sole quattro giornate trascorse da inizio campionato. L'vince 3-1 contro ilgraziedi Teun(due gol su rigore) e vola in testainsiemeRoma, a quota 10 punti. Terza vittoria su quattro gare, la prima dopo l'ultima in campionato davanti al proprio pubblico datata 28 febbraio contro la Sampdoria: i nerazzurri sono tornati a conquistare i tre punti, i granata soccombono dopo l'ottima prova in casa della Cremonese. Tante emozioni prima del fischio d'inizio, con tutto il pubblico di fede atalantina che ha salutato Josip Ilicic: ieri lo sloveno ha risolto il proprio contratto dopo cinque stagioni in nerazzurro. I due moduli ...

