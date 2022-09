Aree interne, Pepe (Pd): “Riflessione dei Vescovi sia da sprone per la politica” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Le conseguenze di una crisi non sono mai uguali per tutti. Soffre di più chi già si trovava in una condizione di difficoltà e marginalità. Vale per le persone, vale per i territori. Occorre allora organizzare una risposta che vada oltre la pur legittima recriminazione. Servono idee e proposte. Per questo va sostenuto e apprezzato il lavoro messo in campo nei giorni scorsi dai Vescovi riunitisi a Benevento”. Così Antonella Pepe, candidata alla Camera per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio uninominale di Benevento. “Alla politica – prosegue l’esponente Pd – i Vescovi chiedono di rompere schemi “ormai sclerotizzati” e di puntare su “progettualità prospettiche”. Un invito che va accolto, da parte di tutti. Ho visto tanti amici, in questi anni, lasciare la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Le conseguenze di una crisi non sono mai uguali per tutti. Soffre di più chi già si trovava in una condizione di difficoltà e marginalità. Vale per le persone, vale per i territori. Occorre allora organizzare una risposta che vada oltre la pur legittima recriminazione. Servono idee e proposte. Per questo va sostenuto e apprezzato il lavoro messo in campo nei giorni scorsi dairiunitisi a Benevento”. Così Antonella, candidata alla Camera per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio uninominale di Benevento. “Alla– prosegue l’esponente Pd – ichiedono di rompere schemi “ormai sclerotizzati” e di puntare su “progettualità prospettiche”. Un invito che va accolto, da parte di tutti. Ho visto tanti amici, in questi anni, lasciare la ...

