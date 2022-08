Tuchel: «Troppo facile batterci, difesa morbida». I tifosi: «La smetta di lamentarsi e sistemi il pasticcio» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Chelsea è stato battuto dal Southampton per 2-1. Al termine del match l’allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, è apparso visibilmente arrabbiato. Si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la sua squadra. «Evidentemente non siamo abbastanza duri per vincere queste partite in trasferta. È stato lo stesso a Leeds. È Troppo facile sbilanciarci, batterci, confonderci. È Troppo facile. Dobbiamo capire perché e trovare soluzioni. Perdiamo concentrazione, perdiamo il nostro piano e perdiamo coerenza, è Troppo facile batterci». Ha bocciato la difesa. «difesa morbida. È un problema di mentalità». I tifosi del Chelsea hanno criticato fortemente, su ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Chelsea è stato battuto dal Southampton per 2-1. Al termine del match l’allenatore dei Blues, Thomas, è apparso visibilmente arrabbiato. Si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in trasferta per la sua squadra. «Evidentemente non siamo abbastanza duri per vincere queste partite in trasferta. È stato lo stesso a Leeds. Èsbilanciarci,, confonderci. È. Dobbiamo capire perché e trovare soluzioni. Perdiamo concentrazione, perdiamo il nostro piano e perdiamo coerenza, è». Ha bocciato la. «. È un problema di mentalità». Idel Chelsea hanno criticato fortemente, su ...

