(Di mercoledì 31 agosto 2022) Unsettenne ha preso a pugni in pieno volto un quarantacinquenne per rubargli iche aveva nel portafoglio: fermato dalla polizia di Bologna, è risultato irregolare sul territorio italiano con già dei precedenti alle spalle

Spacca la faccia a un uomo per venti euro. In manette un clandestino