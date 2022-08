Scomparsi anzi no | da Iervolino a Stallone quando la dipartita è una fake news

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna”. Con un po’ di fastidio, stemperato dall’ironia e dalla scarama della sua città, Francesca Russo ha smentito via Facebook la scomparsa della madre Rosa Russo. La morte annunciata sul web e poi smentita che ha colpito questa mattina l’ex ministro dell’Interno e sindaco di Napoli, è un topos sempre più ricorrente nella rete, dove le notizie (o diffuse come tali), si propagano incontrollate alla velocità dei bit, divenendo virali. L’anatema del decesso anticipato colpì in tempi non sospetti anche Giulio Andreotti. Nel 2011,lesi chiamavano bufale, il Divo Giulio si affidò alla sua ...

Il Denaro

'Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone napoletanamente facciamo le corna'. Con un po' di fastidio, ...- spiega una fonte interna ai pentastellati - nel corso degli anni abbiamo perso voti al Nord ... che in Veneto dopo i fasti dell'esordio - vi elessero i primi sindaci - sonodai radar. ... Scomparsi anzi no, da Iervolino a Stallone: ecco gli eccellenti dati per morti ma vivi e vegeti - Ildenaro.it 'Mamma sta benissimo' dice la figlia dell'ex sindaco di Napoli. Il caso Raiola morto e risorto in pochi minuti e l'ironia pungente di Andreotti 'non ...'Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna'. Con un po' ...