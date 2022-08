Salernitana | Nicola | “A Bologna test difficile ma abbiamo le qualità giuste”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Quello di domani per noi è uncome tutte le gare di questo campionato. Ilè una squadra che gioca insieme da anni, ha acquistato nuovi giocatori e in casa riesce a esprimere un buon gioco e discreta aggressività. Dovremo essere molto abili a farci trovare pronti perché si gioca dopo pochi giorni ma ci siamo preparati al meglio”. Queste le parole del tecnico granata Davidealla vigilia di. “Domani dovremo mettere in campo una prestazione molto importante perché hanno giocatori in grado di metterci in difficoltà quindi dovremo dimostrare di essere squadra dall’inizio alla fine” ha aggiunto il tecnico. “numericamente e qualitativamente una rosa in grado di presentare più ...