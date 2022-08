Nucleare | Bonelli | “Ecco la mappa segreta delle centrali di Calenda e centrodestra”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Quattordiciin altrettante località: secondo Angelo, co portavoce di Europa Verde, è questa la ‘predisposta da, Berlusconi, Salvini e Meloni; è qui che il centro destra vuole mettere le“ma non ha il coraggio di dirlo”. Le località individuate per ospitare lenucleari sono: Torino Vercellese, Caorso, Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, Palma di Montechiaro, Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino, Montalto di Castro, Scarlino, Oristano. “Oggi facciamo un’operazione verità: rendiamo pubblici i siti in cui verrebbero realizzate lenucleari chee Salvini propongono e che non hanno il ...

