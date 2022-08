“My Way” la mostra personale dell’artista tedesco Axel Becker a Roma (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Fondazione Museo Crocetti di Roma ospiterà dal 9 al 15 settembre 2022 la mostra personale dell’artista tedesco Axel Becker Roma – Fondazione Museo Crocetti di Roma inaugura Venerdì 9 settembre alle ore 17.00 la nuova mostra personale dell’artista tedesco Axel Becker, dal titolo “My Way” con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, con il Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma XV, a cura di Anna Isopo, con la presentazione a cura dello Storico dell’arte Giorgio Vulcano. Il titolo della mostra, scelto appositamente per presentare le opere ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Fondazione Museo Crocetti diospiterà dal 9 al 15 settembre 2022 la– Fondazione Museo Crocetti diinaugura Venerdì 9 settembre alle ore 17.00 la nuova, dal titolo “My Way” con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, con il Patrocinio della Regione Lazio e del MunicipioXV, a cura di Anna Isopo, con la presentazione a cura dello Storico dell’arte Giorgio Vulcano. Il titolo della, scelto appositamente per presentare le opere ...

Lopinionista : 'My Way' la mostra personale dell'artista tedesco Axel Becker a Roma - IdeawebTV : Claudio Lorenzoni inaugura a Gorzegno la mostra “This Must Be The Way” - DietrolaNotizia : “My Way”: Mostra personale dell'artista Axel Becker, presso la Fondazione Museo Crocetti di Roma - ParliamoDiNews : Il nuovo Trailer di Spider-Man: No Way Home mostra nuove scene [VIDEO] - NoSpoiler #SpiderManNoWayHome #TomHolland… - TheQuantumArt : @BrognanoG @LucioMM1 @photouch1 By the way questo meme che parla della situazione in usa mostra la totale non conos… -