Morte Gorbaciov | Rizzo e il brindisi su Twitter | “Provocazione voluta”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Una bottiglia di champagne stappata per l’occasione e la frase “era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo…”. Così Marco, segretario del Pc, sucommenta ladi Mikhail, l’uomo della Perestrojka. Cinguettio mandato in rete nella tarda serata di ieri, che ha sollevato u polverone di polemiche e critiche sui social., candidato alla Camera di ‘Italia sovrana e popolare’ alle politiche, precisa all’Adnkronos: ”E’ chiaro che la mia è una, quasi di tipo dadaista, non sono mica stupido…è un’icona della mondializzazione, del mainstream. Ha innescato il processo di globalizzazione che ci ha portato alla situazione attuale. Ogni giorno ...

Diverse le reazioni sul fronte politico, tra le quali quella del leader della Lega Matteo Salvini: "Marco Rizzo ha esultato per la morte di Gorbachev. Quando c'è una morte di mezzo per me ci sono ..." 'Questa sera, dopo una prolungata e grave malattia, Mikhail Sergeevich Gorbachev è morto'. Punto e stop. Poche, gelide, righe rilanciate dalla Taas, l'agenzia di stampa russa organica al Cremlino.