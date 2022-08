Matteo Berrettini-Grenier oggi, orario US Open 2022: canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 31 agosto 2022) oggi, mercoledì 31 agosto, Matteo Berrettini sarà in campo per il secondo turno degli US Open 2022. Sul cemento di New York il n.14 del mondo dà la caccia al terzo turno dello Slam e sulla sua strada ci sarà il francese Hugo Grenier (n.119 del ranking). Sulla carta, una sfida alla portata del romano, ma nessuna partita in un Major va sottovalutata. L’approccio di Berrettini, nel primo turno, ha dato conferma di questo atteggiamento: netta l’affermazione contro il cileno Nicolas Jarry che ha messo in mostra un Berrettini molto determinato e volitivo. Tuttavia, ogni partita fa storia a sé e indubbiamente l’allievo di Vincenzo Santopadre cercherà di replicare la medesima prestazione del primo round dal punto di vista della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022), mercoledì 31 agosto,sarà in campo per il secondo turno degli US. Sul cemento di New York il n.14 del mondo dà la caccia al terzo turno dello Slam e sulla sua strada ci sarà il francese Hugo(n.119 del ranking). Sulla carta, una sfida alla portata del romano, ma nessuna partita in un Major va sottovalutata. L’approccio di, nel primo turno, ha dato conferma di questo atteggiamento: netta l’affermazione contro il cileno Nicolas Jarry che ha messo in mostra unmolto determinato e volitivo. Tuttavia, ogni partita fa storia a sé e indubbiamente l’allievo di Vincenzo Santopadre cercherà di replicare la medesima prestazione del primo round dal punto di vista della ...

Eurosport_IT : BERRETTINI INIZIA BENE! ?????? Buona la prima del nostro Matteo che elimina in 3 set il cileno Jarry: l'azzurro conqu… - BotineroAct3 : RT @erosfutbolero: Matteo Berrettini - solounastella : RT @_stopusingwords: Io: no ma seguo il tennis perchè è uno sport rilassante, mi calma molto nei periodi di stress I tennisti che seguo: ma… - _stopusingwords : Io: no ma seguo il tennis perchè è uno sport rilassante, mi calma molto nei periodi di stress I tennisti che seguo:… - anxstennisboy : Buonanotte a tutti gli amici del Tennis Twitter, un'altra serata in compagnia vostra in cui ho marchiato il mio pro… -