Ligue 1 2022/2023, Psg ok: Neymar, Mbappè e Bernat stendono il Tolosa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Psg vince e convince. E lo fanno anche Marsiglia e Lens che completano il gruppo di tre capoliste dopo cinque giornate di Ligue 1. La squadra di Galtier batte 3-0 il Tolosa. Al 37? è Neymar a sbloccare il risultato su assist di Leo Messi. Al 50? la Pulce si conferma uomo assist ma stavolta l’autore del 2-0 è Kylian Mbappè. Nel finale c’è spazio per il 3-0 di Bernat. Basta una rete di Gueye al Marsiglia per superare il Clermont. Nel finale Alexis Sanchez ha la palla del 2-0 su rigore ma l’ex Inter spreca. Goleada per il sorprendente Lens che batte 5-2 il Lorient. Nella prima mezz’ora Sotoca e Said firmano il 2-0, Moffi tra il 41? e il 50? pareggia e illude i tifosi ospiti. Samed, Sotoca e Openda firmano il pokerissimo della terza capolista a quota 13. Vince il Lorient 3-1 contro il Brest. Rodon ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Psg vince e convince. E lo fanno anche Marsiglia e Lens che completano il gruppo di tre capoliste dopo cinque giornate di1. La squadra di Galtier batte 3-0 il. Al 37? èa sbloccare il risultato su assist di Leo Messi. Al 50? la Pulce si conferma uomo assist ma stavolta l’autore del 2-0 è Kylian. Nel finale c’è spazio per il 3-0 di. Basta una rete di Gueye al Marsiglia per superare il Clermont. Nel finale Alexis Sanchez ha la palla del 2-0 su rigore ma l’ex Inter spreca. Goleada per il sorprendente Lens che batte 5-2 il Lorient. Nella prima mezz’ora Sotoca e Said firmano il 2-0, Moffi tra il 41? e il 50? pareggia e illude i tifosi ospiti. Samed, Sotoca e Openda firmano il pokerissimo della terza capolista a quota 13. Vince il Lorient 3-1 contro il Brest. Rodon ...

Luxgraph : Ligue1, tracollo del Monaco! Il Troyes padrone di Montecarlo - sportli26181512 : #Ligue1, tonfo del #Monaco! Successi per Lione, Montpellier e Reims: I monegaschi - nonostante il vantaggio - croll… - zazoomblog : Ligue 1: tutti in campo stasera spicca Lille-Nizza. Psg in casa del Tolosa. LIVE le gare di Lione e Monaco - #Ligue… - zazoomblog : Ligue 1: tutti in campo stasera spicca Lille-Nizza. Psg in casa del Tolosa. LIVE le gare di Lione e Monaco -… - mpbbcc : ? 31/08/2022 ???? Ligue 1 Montpellier ?? AC Ajaccio 1X & O1.5 FT @ 1.85 Lens ?? Lorient BTTS & O2.5 FT @ 2.20 ???? Seri… -