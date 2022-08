Lamborghini - Omaggio alla Diablo mentre il V12 aspirato va in pensione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con l'Aventador Ultimae si chiuderà l'era dei motori V12 aspirati di Casa Lamborghini: l'erede dell'Aventador sarà infatti dotata di un nuovo V12 ibrido, del quale ancora non si conoscono le caratteristiche tecniche complete. Sarà svelata nel 2023, aprendo l'era della elettrificazione. La prima integrale non si scorda mai. Il marchio Lamborghini è da sempre legato al frazionamento V12: Giotto Bizzarrini firmò infatti la prima versione di 3.5 litri destinata alla 350 GT e attraverso numerose evoluzioni questa tipologia di propulsore è arrivata su modelli iconici come la Miura e la Countach. Dopo di loro, la Diablo: una vettura importante per il Toro, perché è stata anche la prima a offrire la trazione integrale con la versione VT, soluzione poi diventata un elemento fondamentale per il marchio. La ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con l'Aventador Ultimae si chiuderà l'era dei motori V12 aspirati di Casa: l'erede dell'Aventador sarà infatti dotata di un nuovo V12 ibrido, del quale ancora non si conoscono le caratteristiche tecniche complete. Sarà svelata nel 2023, aprendo l'era della elettrificazione. La prima integrale non si scorda mai. Il marchioè da sempre legato al frazionamento V12: Giotto Bizzarrini firmò infatti la prima versione di 3.5 litri destinata350 GT e attraverso numerose evoluzioni questa tipologia di propulsore è arrivata su modelli iconici come la Miura e la Countach. Dopo di loro, la: una vettura importante per il Toro, perché è stata anche la prima a offrire la trazione integrale con la versione VT, soluzione poi diventata un elemento fondamentale per il marchio. La ...

