Il Tesoro sceglie Americani e Francesi per Ita

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Alla fine, il fondo Certares, Air France e Delta hanno superato all’ultima curva Msc Group e Lufthansa nella corsa per l’acquisto di Ita. Come ha spiegato in una nota il ministero dell'Economia, proprietario del vettore al 100%, “oggi sarà avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management Llc, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati”. In realtà, tra i motivi per cui è stata scelta la cordata franco-americana ci sarebbe anche la sua maggiore capillarità sugli aeroporti minori. Inoltre, il fondo di private equity Certares ha da un lato Air France, che ha alle spalle una lunga collaborazione con Alitalia, e dall’altro Delta Airlines, che è molto forte sul mercato nordamericano. Senza considerare che Certares ha alle spalle diversi investimenti legati al turismo di alta ...

Alla conclusione del negoziato in esclusiva, precisa il ministero, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l'azionista pubblico.