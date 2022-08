“Guerra da intensificare”. Monti usa qualsiasi arma per andare contro Salvini (Di mercoledì 31 agosto 2022) Maria Monti ci va giù duro con le proposte del centrodestra e in particolare con quelle di Matteo Salvini. L'ex presidente del Consiglio e attuale senatore a vita è ospite dell'edizione del 30 agosto di In Onda, il talk show di La7 con Luca Telese e Marianna Aprile alla conduzione, è usa un parallelismo con il conflitto tra Russia ed Ucraina per descrivere la lotta all'evasione: “Lega e Fratelli d'Italia, a differenza delle altre destre in Europa, sono contro la concorrenza e sono contro il rispetto dello Stato come bilancio dello Stato. In questa epoca di Guerra, sentire invocare la pace fiscale in alcuni programmi elettorali mi fa rabbrividire, intensifichiamo quella Guerra e portiamola a termine una buona volta”. “Mettere i cittadini nella condizione migliore per risolvere le ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mariaci va giù duro con le proposte del centrodestra e in particolare con quelle di Matteo. L'ex presidente del Consiglio e attuale senatore a vita è ospite dell'edizione del 30 agosto di In Onda, il talk show di La7 con Luca Telese e Marianna Aprile alla conduzione, è usa un parallelismo con il conflitto tra Russia ed Ucraina per descrivere la lotta all'evasione: “Lega e Fratelli d'Italia, a differenza delle altre destre in Europa, sonola concorrenza e sonoil rispetto dello Stato come bilancio dello Stato. In questa epoca di, sentire invocare la pace fiscale in alcuni programmi elettorali mi fa rabbrividire, intensifichiamo quellae portiamola a termine una buona volta”. “Mettere i cittadini nella condizione migliore per risolvere le ...

MoniShantiRani : @konomoronao E di intensificare gli armamenti all'Ucraina... Gli USA vogliono la guerra? - domenico_damore : RT @Gianl1974: 4/4 Invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici con alcuni paesi 'per spingerli a un ruolo di medi… - AlbertoEnricoA2 : RT @Gianl1974: 4/4 Invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici con alcuni paesi 'per spingerli a un ruolo di medi… - BarereG : RT @Gianl1974: 4/4 Invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici con alcuni paesi 'per spingerli a un ruolo di medi… - Gianl1974 : 4/4 Invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici con alcuni paesi 'per spingerli a un ruol… -