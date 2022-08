Genova | impedirono a un gruppo di disabili di salire sul treno Il pm archivia | «Impossibile rintracciare i responsabili»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Si risolve con un nulla di fatto l’indagine sulnegato ai 25 ragazzie ai loro cinque accompagnatori che, nel giorno di Pasquetta, non erano riusciti asul-Milano perché i loro posti, riservati, erano stati occupati da altri viaggiatori in un contesto di sovraffollamento del convoglio. L’episodio, che aveva avuto un certo risalto mediatico e politico, era stato seguito dall’esposto di Assoutenti, grazie al quale la procura diaveva aperto un fascicolo per violenza privata e interruzione di pubblico servizio a carico di ignoti, orato dal pm Luca Monteverde. In cinque mesi di indagini la polizia ferroviaria – che pure era intervenuta al momento dei fatti – non è riuscita a individuare chi quel giorno aveva occupato i ...