(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle scorse ore è stato ufficializzato l’aumento delledipossedute da, che sono passate rispettivamente al 14% e al 16%: scopriamo insieme tutti i dettagli L’esorbitante successo ottenuto da Elden Ring ha resouna delle aziende più promettenti del panorama videoludico. Forte dell’esperienza con la trilogia di Dark Souls, Bloodborne e l’atipico Sekiro, l’azienda ha affinato la sua lama andando a creare un Souls Open World di pregevolissima fattura. Ve ne abbiamo parlato in una recensione più che esaustiva, che trovate cliccando qui, ma è sempre bello poter ricordare tutte le ore spese in quella che ormai si può considerare l’Opera Magna di Hidetaka Miyazaki. Un’azienda molto allettante, quindi, per colossi come ...

tuttoteKit : #FromSoftware: #Sony e #Tencent acquistano altre quote azionarie #tuttotek - gigibeltrame : Sony e Tencent aumentano la loro partecipazione in FromSoftware (Elden Ring) #digilosofia - infoitscienza : Sony e Tencent acquisiscono altre azioni di FromSoftware, raggiungendo il 30% - infoitscienza : Sony mette le mani sul 14% di FromSoftware: il nuovo affare di mercato è ufficiale! - infoitscienza : FromSoftware ha due nuovi investitori di lusso, Sony e Tencent -

... e non solo per i giochi gratis di PS Plus:ha infatti ufficializzato di aver acquisito il 14% delle quote diGrazie all'assegnazione a terzi, Sixjoy Hong Kong deterrà il 16,25% delle azioni diInteractive Entertainment il 14,09%. Kadokawa Corporation rimane il maggiore azionista della ...Nelle scorse ore è stato ufficializzato l'aumento delle quote azionarie di FromSoftware possedute da Sony e Tencent: ecco i dettagli.Ormai incasellabili nella preistoria informatica, i floppy disk sono ancora richiesti dalla burocrazia nipponica per molti adempimenti. Il ministro per il digitale del Sol Levante, Taro Kono, ha dichi ...