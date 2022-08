Fiorentina: Kokorin in prestito all’Aris Limassol di Cipro (Di mercoledì 31 agosto 2022) - Finalmente comincerà a giocare. E' in dirittura d'arrivo la trattativa per l'attaccante della Fiorentina Sasha Kokorin in prestito all'Aris Limassol L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 31 agosto 2022) - Finalmente comincerà a giocare. E' in dirittura d'arrivo la trattativa per l'attaccante dellaSashainall'ArisL'articolo proviene da Firenze Post.

