F1 | Nikolas Tombazis | “Proveremo ad utilizzare il DRS prima della parabolica conclusiva”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 agosto 2022) A pochi giorni dalla tappa di Spa-Francorchamps la F1 è pronta per tornare in azione in quel di Zandvoort per l’edizione 2022 del Gran Premio d’Olanda. Il padrone di casa Max Verstappen è pronto per confermarsi al vertice dopo aver dominato il round belga nonostante la sanzione ricevuta dopo la qualifica per la sostituzione di alcune componentiPower Unit. Nicholas, direttore tecnicoFIA, ha riportato alla stampa ai microfoni di Viaplay alla vigilia di un nuovo fine settimana da non perdere. “adil DRSal fine di rendere le gare più spettacolari. Dopo lasessione di prove libere chiederemo alle squadre un parere in merito. Ogni rischio ...