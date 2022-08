Esplode un container in un porto | 3 morti e un ferito grave

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Una violenta esplosione è avvenuta oggi neldi Crotone. Adre unsu un rimorchiatore ormeggiato nel, per cause ancora da accertare. Nell'incidente hanno perso la vita 3 membri dell'equipaggio dell'...

Tre persone sono morte a causa dello scoppio di un container, per cause in corso d'accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone. Le vittime sono membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera. L'incendio è avvenuto durante le operazioni di saldatura di una poppa dell'imbarcazione. Il rimorchiatore, registrato ad un compartimento marittimo straniero, e impegnato in attività di...