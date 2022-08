Da Firenze accusano | è stata una frase di Spalletti a provocare il tifoso

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha fatto molto discutere l’episodio accaduto al termine della gara fra Fiorentina e Napoli con protagonisti l’allenatore azzurro Lucianoe unfiorentino sugli spalti. Quest’ultimo ha provato a rifilare uno schiaffo al tecnico del Napoli dopo che egli si era avvicinato a lui per rispondere alle tante provocazioni che gli erano arrivate durante la partita. Il colpevole di questo brutto gesto si chiama Lorenzo Straccali e nella vita, tra l’altro, allena nel calcio giovanile. LiteIl giornale toscano Il Corriere Fiorentino, nella sua edizione odierna, ha raccolto delle sue dichiarazioni in cui, però, egli non si sbilancia: “Vorrei tanto parlare e raccontare la mia versione dei fatti. Ma l’avvocato me lo ha sconsigliato almeno per il momento. Che palle”. Il quotidiano, allora, ...