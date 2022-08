Volley, Mondiali 2022: Nishida trascina il Giappone agli ottavi. Cuba va ko: Simon ed Herrera non bastano (Di martedì 30 agosto 2022) Il Giappone ha sconfitto Cuba per 3-1 (25-18; 21-25; 25-15; 25-19) e si è così qualificato agli ottavi di finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. La compagine asiatica ha vinto in maniera brillante lo scontro diretto per il secondo posto nella Pool B alle spalle del Brasile e si è guadagnata la possibilità di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, mentre la formazione caraibica deve sperare di rientrare tra le migliori quattro terze classificate in modo da poter accedere alla fase a eliminazione diretta. Lo scatenato opposto Yuji Nishida (19 punti), ben supportato dallo schiacciatore Yuki Ishikawa (11 punti per il capitano) e dall’indemoniato centrale Taishi Onodera (10 punti, 6 muri), ha saputo fare la differenza nel terzo e nel ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Ilha sconfittoper 3-1 (25-18; 21-25; 25-15; 25-19) e si è così qualificatodi finale deidimaschile. La compagine asiatica ha vinto in maniera brillante lo scontro diretto per il secondo posto nella Pool B alle spalle del Brasile e si è guadagnata la possibilità di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, mentre la formazione caraibica deve sperare di rientrare tra le migliori quattro terze classificate in modo da poter accedere alla fase a eliminazione diretta. Lo scatenato opposto Yuji(19 punti), ben supportato dallo schiacciatore Yuki Ishikawa (11 punti per il capitano) e dall’indemoniato centrale Taishi Onodera (10 punti, 6 muri), ha saputo fare la differenza nel terzo e nel ...

