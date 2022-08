Ultime Notizie – Reddito di cittadinanza, quanti beneficiari e quali importi: i dati Inps (Di martedì 30 agosto 2022) A luglio 1,17 milioni di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, per 2,49 milioni di persone, con un importo medio di 551 euro. I dati sono diffusi dall’osservatorio dell’Inps. Nei primi sette mesi del 2022 (periodo gennaio-luglio) i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito di cittadinanza (RdC) o di Pensione di cittadinanza (PdC) sono stati 1,61 milioni, per un totale di 3,52 milioni di persone coinvolte. Nel mese di luglio, afferma l’Inps, i nuclei beneficiari di rdc/pdc sono stati 1,17 milioni (1,05 milioni rdc e 117mila pdc), con 2,49 milioni di persone coinvolte (2,36 milioni rdc e 132mila pdc) e un importo medio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) A luglio 1,17 milioni di nucleideldio della pensione di, per 2,49 milioni di persone, con un importo medio di 551 euro. Isono diffusi dall’osservatorio dell’. Nei primi sette mesi del 2022 (periodo gennaio-luglio) i nucleidi almeno una mensilità didi(RdC) o di Pensione di(PdC) sono stati 1,61 milioni, per un totale di 3,52 milioni di persone coinvolte. Nel mese di luglio, afferma l’, i nucleidi rdc/pdc sono stati 1,17 milioni (1,05 milioni rdc e 117mila pdc), con 2,49 milioni di persone coinvolte (2,36 milioni rdc e 132mila pdc) e un importo medio ...

