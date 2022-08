Ultime Notizie – “Aurora Ramazzotti è incinta” – Adnkronos.com (Di martedì 30 agosto 2022) “Aurora Ramazzotti presto mamma”. A dare la notizia è ‘Chi’, nel numero in edicola da domani mercoledì 31 agosto. Secondo il magazine la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è dunque incinta e partorirà a gennaio. Proprio ‘Chi’, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza: “Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”, si legge. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) “presto mamma”. A dare la notizia è ‘Chi’, nel numero in edicola da domani mercoledì 31 agosto. Secondo il magazine la figlia di Michelle Hunziker ed Erosè dunquee partorirà a gennaio. Proprio ‘Chi’, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza: “Ebbene: il test era perche, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”, si legge., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina Santa Sede: “Dal Papa interventi chiari di condanna guerra sacrilega” - #Ultime #Notizie… - CapaGira : RT @DomaniGiornale: ?? Scontro tra #DiMaio e il #Copasir, per bocca del suo presidente di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, sull’ipotesi di un… -