Sossio Aruta, un sogno che si realizza: dopo l’appello, la bella notizia (Di martedì 30 agosto 2022) Sossio Aruta può festeggiare: nuovo lavoro e, soprattutto, sogno realizzato. E ormai è ufficiale. L’ex cavaliere di UeD e compagno di Ursula Bennardo aveva lanciato un appello disperato qualche settimana fa (e non era la prima volta) in cui spiegava le sue difficoltà e si appellava a chiunque potesse aiutarlo a realizzare il suo sogno. Il sogno di Sossio Aruta? Poter finalmente diventare un allenatore, dopo una vita trascorsa a giocare a calcio. La sua carriera è infatti durata oltre trent’anni: ha calcato i campi dilettantistici fino alla Serie B con club importanti come Ascoli, Foggia, Benevento, Cosenza, Pescara e Taranto. Sossio Aruta lavoro: ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022)può festeggiare: nuovo lavoro e, soprattutto,to. E ormai è ufficiale. L’ex cavaliere di UeD e compagno di Ursula Bennardo aveva lanciato un appello disperato qualche settimana fa (e non era la prima volta) in cui spiegava le sue difficoltà e si appellava a chiunque potesse aiutarlo are il suo. Ildi? Poter finalmente diventare un allenatore,una vita trascorsa a giocare a calcio. La sua carriera è infatti durata oltre trent’anni: ha calcato i campi dilettantistici fino alla Serie B con club importanti come Ascoli, Foggia, Benevento, Cosenza, Pescara e Taranto.lavoro: ha ...

infoitcultura : Uomini e Donne, Sossio Aruta ha realizzato il suo sogno - infoitcultura : Uomini e Donne, l'accorato appello di Sossio Aruta ha trovato ascolto - zazoomblog : Uomini e Donne Sossio Aruta ha realizzato il suo sogno: ecco quale - #Uomini #Donne #Sossio #Aruta - IsaeChia : #UominieDonne, Sossio Aruta ha realizzato il suo sogno: ecco quale Qualche settimana fa l’ex cavaliere del Trono o… - BullaInterista : Io non so se questa roba #oshimen e #CR7 non lo so, potrebbe essere una boutade però so che ADL vende Oshimen e inv… -