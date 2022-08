Salernitana, Iervolino: “Con l’arrivo di Daniliuc abbiamo completato la squadra” (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la bella vittoria casalinga ai danni della Sampdoria, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è intervenuto a Radio Bussola, soffermandosi in particolar modo sul mercato della società campana: “Sul piano numerico la Salernitana è una delle squadre italiane che ha in organico più attaccanti. abbiamo preso Botheim, Dia, Bonazzoli e Valencia, tutti grandissimi campioni che dimostreranno nel tempo di essere delle garanzie e delle colonne della squadra. C’è Ribery che è una leggenda e che dà sempre un grosso contributo. Ci sono poi Simy e Kristoffersen. Qualcuno non rientra nei piani dello staff tecnico, ma per cederli è necessario accettino di andare via e che si creino le condizioni. Non escludo a priori si possa intervenire ancora. Ma, a mio avviso, con l’arrivo di ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la bella vittoria casalinga ai danni della Sampdoria, il presidente della, Danilo, è intervenuto a Radio Bussola, soffermandosi in particolar modo sul mercato della società campana: “Sul piano numerico laè una delle squadre italiane che ha in organico più attaccanti.preso Botheim, Dia, Bonazzoli e Valencia, tutti grandissimi campioni che dimostreranno nel tempo di essere delle garanzie e delle colonne della. C’è Ribery che è una leggenda e che dà sempre un grosso contributo. Ci sono poi Simy e Kristoffersen. Qualcuno non rientra nei piani dello staff tecnico, ma per cederli è necessario accettino di andare via e che si creino le condizioni. Non escludo a priori si possa intervenire ancora. Ma, a mio avviso, condi ...

