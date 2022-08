Pavimentazioni ecologiche per la casa | le certificazioni del gres porcellanato

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 30 agosto 2022) Per la maggior parte dellecreate dalle aziende vengono utilizzati materiali inquinanti e processi di produzione e distribuzione che minano la salute del proprio ecosistema. Per tutti coloro che vogliono ridurre i danni recati all’ambiente esistono fortunatamente delle soluzioni eleganti capaci di fornire una buona prestanza estetica in modo del tutto ecologico. La prima cosa da fare quando ci si ritrova ad acquistare un pavimento è valutarne la durabilità , la sostenibilità e l’impatto ambientale nell’arco del suo ciclo di vita. Come distinguere i rivestimenti ecologici: certificati ecologici europei In Europa esistono diversi modi per controllare l’inquinamento legato ai prodotti e servizi messi a disposizione dalle aziende. Ciascun prodotto messo sotto osservazione, se rispettoso dell’ambiente, viene riconosciuto con l’apposita targhetta EU Ecolabel. ...