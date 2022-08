(Di martedì 30 agosto 2022) Una borsa lasciata incustodita, quale occasione più ghiotta di questa. Alla vista del ‘bottino’ non ha indugiato minimamente, non ha avuto dubbi un uomo di 57 anni beccato con le mani nel sacco o, per meglio dire, nella borsa. Denunciato peraggravato ildi origini partenopee. Leggi anche: Porta di Roma, tenta unal centro commerciale: nasconde la merce nelle mutande Tentatoin spiaggia: i fatti Siamo a. L’uomo è stato sorpreso a rubare sulla spiaggia vicina al Santuario della Madonna delle Grazie, approfittando, come anticipato, del fatto cheun ombrellone era stata lasciata incustodita una borsa dalla quale ha prelevato due telefoni cellulari. L’allarme Notato da alcuni ...

CorriereCitta : Nettuno, furto sotto l’ombrellone: ladro ‘beccato’ dai bagnanti -

... svegliandosi talvolta intontiti e sempre increduli per ilsubito. Sono tante le denunce che ... Lavinio, Lido dei Pini, Lido di Cincinnato, Ardea, Anzio,. Denunce hanno raggiunto in serie ...... di 83 anni in seguito al'. A raccontare l'episodio che ha visto coinvolta la mamma Rosa, è ... Mamma Rosa stava facendo la spesa al Despar di fronte alla fontana del, e ingenuamente ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Nel corso dei servizi, numerosi anche i posti di controllo e posti di blocco lungo le principali strade di collegamento ...