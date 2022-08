(Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladella Nasa “apre unaera all’. Andiamo sullaper rimanere e creare una piccola economia per sfruttare le risorseri”. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’astronauta italiano Umberto, primo europeo ad abitare nel 2001 la Stazione spaziale internazionale (Iss), commentando la(che dopo lo stop di ieri dovrebbe partire il 2 o il 5 settembre), che è una sorta di prova generale senza equipaggio in attesa di imbarcare nel 2024 astronauti. “Sarà una data storica perché si riprenderà il cammino interrotto mezzo secolo fa. In 50 anni la situazione è profondamente cambiata. Il programma Apollo rappresentava una prova di forza tra gli Stati Uniti e l’Urss. La ...

andreabettini : Anche a RaiNews24 fervono i preparativi per il lancio della missione #Artemis1 verso la Luna. Diretta dalle 14.20.… - Link4Universe : Tra poche ore si scrive una nuova pagina della storia! il più grande e potente razzo al mondo partirà con la prima… - InnovazioneGov : ??Alle 14.30 parte #Artemis 1, la prima missione del programma spaziale che nei prossimi 10 anni ci porterà di nuov… - News24_it : Missione Luna 2022, Guidoni: 'Con Artemis nuova era esplorazione' - fisco24_info : Missione Luna 2022, Guidoni: 'Con Artemis nuova era esplorazione': (Adnkronos) - L'astronauta: 'Si riprende cammino… -

C'è anche un po' di Calabria nellaArtemis, che doveva partire proprio ieri per lae il cui lancio è stato rinviato, per un problema ai motori, al 2 settembre. L'Università della Calabria ha partecipato con la ...Per le future missioni sullae su Marte, la Cina ha già messo in cantiere, con specifiche di ... in fase di sperimentazione con laArtemis. Recentemente, LandSpace, un'azienda privata ...A cura di Andrea Centini. Credit: NASA. Alle 14:33 ora italiana di oggi, lunedì 29 agosto 2022, è previsto il lancio di Artemis 1 verso la Luna, la prima missione del… Leggi ...(Adnkronos) – La missione Artemis della Nasa “apre una nuova era all’esplorazione. Andiamo sulla Luna per rimanere e creare una piccola economia per sfruttare le risorse lunari”. Ad affermarlo all’Adn ...