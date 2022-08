Milan | spuntano altri soci al fianco di RedBird | c'è anche Riccardo Silva | amico di Cardinale e Maldini

(Di martedì 30 agosto 2022) Si arricchisce di dettagli l'indiscrezione lanciata per prima dal Financial Times relativa ai partner che investiranno insieme al numero...

ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Milan, spuntano altri investitori al fianco di #RedBird: c'è anche Riccardo Silva, amico di #Cardinale e #Maldini https://t.… - Milannews24_com : #Milan a #RedBird, spuntano altri due investitori: ecco chi sono - LucarellaAndrea : RT @cmdotcom: #Milan, spuntano altri investitori al fianco di #RedBird: c'è anche Riccardo Silva, amico di #Cardinale e #Maldini https://t.… - maldiniforever3 : RT @cmdotcom: #Milan, spuntano altri investitori al fianco di #RedBird: c'è anche Riccardo Silva, amico di #Cardinale e #Maldini https://t.… - cmdotcom : #Milan, spuntano altri investitori al fianco di #RedBird: c'è anche Riccardo Silva, amico di #Cardinale e #Maldini -

Calciomercato.com

... presidente e comproprietario della franchigia di MLS Miami FC oltre ad amico di vecchia data di Cardinale e del direttore dell'area tecnica delPaolo Maldini. Con lui, avrebbero fornito la ...Un possibile innesto per migliorare la manovra del. Madue ostacoli importanti: come scrive la Gazzetta dello Sport c'è un'ampia e folta concorrenza per accaparrarsi Joao Gomes. Il ... Milan, spuntano altri investitori al fianco di RedBird: c'è anche Riccardo Silva, amico di Cardinale e Maldini Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Tra gli investitori che prenderanno parte all'operazione d'acquisto del Milan da parte di RedBird, oltre a quelli già annunciati in esclusiva da MilanNews.it (CLICCA QUI), ...