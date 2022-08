Katia Ricciarelli: “Amo Napoli e le sue canzoni, un piacere cantare con?De Marino” (Di martedì 30 agosto 2022) di Monica De Santis Nuovo appuntamento questa sera con “Vedi Napoli e poi… torni”, a cura di Ravello Creative Lab Srl, che a Napoli alle ore 21 presso il Parco Attaianese propone spettacolo è composto in due parti: la prima con il poliedrico e virtuoso chitarrista di Scafati Espedito De Marino in versione quartet, celebre per essere stato fino all 2003 il chitarrista del grande chansonnier napoletano Roberto Murolo ed oggi collaboratore di Katia Ricciarelli. Mentre la seconda parte dello spettacolo vedrà in scena il soprano di Rovigo che terrà il concerto dal titolo “In…Canto Napoletano”, una combinazione che interseca la grande canzone d’autore a virtuosismi per chitarra mediterranea. A corollario arpeggi romantici in memoria di Pino Daniele, Renato Carosone, Lucio Dalla, e sulle poesie di Libero ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 30 agosto 2022) di Monica De Santis Nuovo appuntamento questa sera con “Vedie poi… torni”, a cura di Ravello Creative Lab Srl, che aalle ore 21 presso il Parco Attaianese propone spettacolo è composto in due parti: la prima con il poliedrico e virtuoso chitarrista di Scafati Espedito Dein versione quartet, celebre per essere stato fino all 2003 il chitarrista del grande chansonnier napoletano Roberto Murolo ed oggi collaboratore di. Mentre la seconda parte dello spettacolo vedrà in scena il soprano di Rovigo che terrà il concerto dal titolo “In…Canto Napoletano”, una combinazione che interseca la grande canzone d’autore a virtuosismi per chitarra mediterranea. A corollario arpeggi romantici in memoria di Pino Daniele, Renato Carosone, Lucio Dalla, e sulle poesie di Libero ...

