Elezioni: Di Maio, 'Rdc? Chi vota Conte fa vincere Meloni che lo abolirà' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Partiamo dal presupposto che Meloni, Salvini e Berlusconi vogliono abolirlo. Per me è una follia abolirlo soprattutto per le persone inabili al lavoro. I centri per l'impiego in Italia stanno fallendo la loro funzione quasi in tutte le regioni". Così Luigi Di Maio a RTl 102.5. "Dobbiamo dirci che in questo momento votare la coalizione progressista significa fare un voto utile anche per evitare che venga abolito del tutto il reddito di cittadinanza. I navigator erano una soluzione temporanea, dovevano essere assorbiti dai centri per l'impiego regionale che hanno fallito. Sono stato il Ministro del lavoro che ci ha creduto. Io credo che in questo momento si debba andare oltre e creare un rapporto diretto". "Se l'impresa ha bisogno di lavoratori dobbiamo fare in modo che l'imprenditore e il percettore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Partiamo dal presupposto che, Salvini e Berlusconi vogliono abolirlo. Per me è una follia abolirlo soprattutto per le persone inabili al lavoro. I centri per l'impiego in Italia stanno fallendo la loro funzione quasi in tutte le regioni". Così Luigi Dia RTl 102.5. "Dobbiamo dirci che in questo momentore la coalizione progressista significa fare un voto utile anche per evitare che venga abolito del tutto il reddito di cittadinanza. I navigator erano una soluzione temporanea, dovevano essere assorbiti dai centri per l'impiego regionale che hanno fallito. Sono stato il Ministro del lavoro che ci ha creduto. Io credo che in questo momento si debba andare oltre e creare un rapporto diretto". "Se l'impresa ha bisogno di lavoratori dobbiamo fare in modo che l'imprenditore e il percettore del ...

