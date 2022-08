Elezioni: Di Maio, 'premier? se condizioni per me dovrà tornare Draghi' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Se ci saranno le condizioni per me dovrà tornare Mario Draghi. In questo momento storico, da una parte abbiamo una coalizione in cui ogni giorno si pensa a chi debba fare il premier e non sono d'accordo. Tutto questo, in un momento storico così difficile non crea altro che insicurezza e instabilità agli occhi di chi ci dà i soldi in Europa e ci difende. Ho sperimentato nell'ultimo anno e mezzo quanto il fatto che Draghi fosse ai tavoli internazionali rassicurante di per sé”. Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5. Letta premier? “Io di Enrico Letta mi fido totalmente, se questa coalizione fa sempre più squadra è in grado di vincere. Siamo una coalizione in grado di portare al governo di questo Paese delle riforme importanti senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Se ci saranno leper meMario. In questo momento storico, da una parte abbiamo una coalizione in cui ogni giorno si pensa a chi debba fare ile non sono d'accordo. Tutto questo, in un momento storico così difficile non crea altro che insicurezza e instabilità agli occhi di chi ci dà i soldi in Europa e ci difende. Ho sperimentato nell'ultimo anno e mezzo quanto il fatto chefosse ai tavoli internazionali rassicurante di per sé”. Così Luigi Dia Rtl 102.5. Letta? “Io di Enrico Letta mi fido totalmente, se questa coalizione fa sempre più squadra è in grado di vincere. Siamo una coalizione in grado di portare al governo di questo Paese delle riforme importanti senza ...

