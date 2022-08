Come costruire la scuola di domani (Di martedì 30 agosto 2022) Di scuola si sente parlare quando c’è da mettere una pezza a strutture fatiscenti, quando c’è da rammendare il buco delle cattedre vacanti, quando c’è di mezzo qualche scandalo. In campagna elettorale invece la scuola è terreno di promesse, anche se dall’analisi dei programmi, in questa estate anche quelle si sono ridotte a qualche adeguamento salariale e poco altro. E così, mentre sta per chiudersi il primo quarto di secolo del nuovo millennio, la scuola funziona ancora Come nel secolo scorso, quando era stata modellata sulla società del secolo scorso, sui bisogni del secolo scorso, sui modi del secolo scorso. Quel che emerge è la totale mancanza di progettualità della classe politica in ambito scolastico: non ci sono idee né visioni per la costruzione di un sistema scolastico che sia adeguato al terzo millennio, ... Leggi su panorama (Di martedì 30 agosto 2022) Disi sente parlare quando c’è da mettere una pezza a strutture fatiscenti, quando c’è da rammendare il buco delle cattedre vacanti, quando c’è di mezzo qualche scandalo. In campagna elettorale invece laè terreno di promesse, anche se dall’analisi dei programmi, in questa estate anche quelle si sono ridotte a qualche adeguamento salariale e poco altro. E così, mentre sta per chiudersi il primo quarto di secolo del nuovo millennio, lafunziona ancoranel secolo scorso, quando era stata modellata sulla società del secolo scorso, sui bisogni del secolo scorso, sui modi del secolo scorso. Quel che emerge è la totale mancanza di progettualità della classe politica in ambito scolastico: non ci sono idee né visioni per la costruzione di un sistema scolastico che sia adeguato al terzo millennio, ...

LucaMoresco4 : @MarcoFinizio74 @sandrogozi @RenewEurope @EPP @repubblica Mi spiace Marco, ma stavolta ha ragione @sandrogozi. Se s… - ssandroqua : RT @ernestolivero: Sarebbe bello se gli scienziati facessero un patto per non costruire più le armi. Le armi non bisogna costruirle e bisog… - MarcoBoscarolo3 : RT @LucaLc36: Riflessione da quarantena : Vogliamo tutti cercar di conoscersi meglio! Ma siamo sicuri che poi ci piacciano anche i nostri… - twittina174 : RT @LucaLc36: Riflessione da quarantena : Vogliamo tutti cercar di conoscersi meglio! Ma siamo sicuri che poi ci piacciano anche i nostri… - Giusirubino1977 : RT @LucaLc36: Riflessione da quarantena : Vogliamo tutti cercar di conoscersi meglio! Ma siamo sicuri che poi ci piacciano anche i nostri… -

Le lezioni di papa Francesco sulla vecchiaia Nell'imminenza del nuovo millennio li invitava a costruire attivamente e assieme il nuovo futuro. ... 'riconoscendo loro una grande ricchezzasotto il profilo umano e sociale, come pure sotto quello ... Revolut ... un testo e persino emoji, rendendola unica, proprio come loro. Utilizzando la sicurezza end - to - ...la loro attività in - app e ricevere avvisi di spesa immediati per rispettare il budget e costruire ... In Terris Nell'imminenza del nuovo millennio li invitava aattivamente e assieme il nuovo futuro. ... 'riconoscendo loro una grande ricchezzasotto il profilo umano e sociale,pure sotto quello ...... un testo e persino emoji, rendendola unica, proprioloro. Utilizzando la sicurezza end - to - ...la loro attività in - app e ricevere avvisi di spesa immediati per rispettare il budget e... Come costruire istituzioni di pace