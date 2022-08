Calciomercato Sampdoria, è ufficiale: finalmente salti di gioia per Giampaolo (Di martedì 30 agosto 2022) La Sampdoria ha depositato il contratto del nuovo rinforzo di Marco Giampaolo: il calciatore arriva dalla Premier per dare una mano La Sampdoria corre ai ripari dopo la brutta sconfitta rimediata per mano della Salernitana. L’avvio di campionato dei blucerchiati è stato piuttosto negativo. La formazione ligure ora ha completato un acquisto con cui compiere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 agosto 2022) Laha depositato il contratto del nuovo rinforzo di Marco: il calciatore arriva dalla Premier per dare una mano Lacorre ai ripari dopo la brutta sconfitta rimediata per mano della Salernitana. L’avvio di campionato dei blucerchiati è stato piuttosto negativo. La formazione ligure ora ha completato un acquisto con cui compiere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La #Sampdoria aspetta sempre #Defrel ma non molla #Pussetto - DiMarzio : #SerieA I @sampdoria in vantaggio nella corsa per Harry #Winks del @SpursOfficial #calciomercato - DiMarzio : . @sampdoria, le ultime sulla trattativa per #Winks - riccardo_n10 : #Calciomercato | @sampdoria , obiettivi Pjaca e Defrel per l’attacco di Giampaolo ???????? - SampNews24 : #Defrel-#Sampdoria, blitz dalla Serie A: un club prova a soffiarlo -