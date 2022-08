Calciomercato Roma | ceduti Calafiori | Kluivert e Diawara Cifre e dettagli

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo gli acquisti di Belotti e Camara , lasi concentra sulle uscite di fine mercato. Manca solo l'ufficialità per le cessioni dial Basilea , dial Fulham e diall'...

cmdotcom : #Roma, UFFICIALE: indebitamento finanziario netto al 31 luglio 2022 pari a 388,5 milioni - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Roma, si lavora alle uscite: #Diawara e #Calafiori verso l'#Anderlecht, trattativa con il… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: è fatta per Mady #Camara. Tutti i dettagli ???? - LorenzoMolaioni : RT @Ema_Zotti: ?? Cessioni #ASRoma: ceduti a titolo definitivo #Diawara, #Calafiori e #Kluivert. Il #Fulham dovrà riscattare obbligatoriame… - FGiallorossa : RT @tempoweb: La Roma saluta Kluivert, Diawara e Calafiori: ceduti a titolo definitivo #asroma #iltempoquotidiano -

Dopo gli acquisti di Belotti e Camara , lasi concentra sulle uscite di fine mercato. Manca solo l'ufficialità per le cessioni di Calafiori al Basilea , di Kluivert al Fulham e di Diawara all'Anderlecht ...Secondo quanto appreso da.com , laha infatti raggiunto un'intesa totale col Basilea per il trasferimento del giocatore a titolo definitivo per un milione di euro e una percentuale ...Milano, 30 ago. - La Lega Serie A ha reso noto il calendario con anticipi e posticipi dalla sesta alla sedicesima giornata. Sesta giornata, Sabato 10 Settembre: ...L'Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi su Nicola Zalewski, esterno sinistro della Roma di Josè Mourinho: le ultimissime notizie ...