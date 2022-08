Borsa: Milano apre in rialzo (+0,54%) (Di martedì 30 agosto 2022) La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,54% a 21.960 punti. . 30 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Ladiin. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,54% a 21.960 punti. . 30 agosto 2022

